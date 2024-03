NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Richard Vosser fürchtet mit Blick auf wichtige Studienergebnisse mit dem Multiple-Sklerose-Wirkstoff Tolebrutinib im Nachgang sinkende Erwartungen an das Umsatzpotenzial. Diese seien zwar bereits gering. Die Aktien der Franzosen könnten dem Markt anschließend dennoch hinterherhinken, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/gl



