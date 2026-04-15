Santander Aktie
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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Miruna Chirea erwartet eine unspektakuläre Berichtssaison der spanischen Banken, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Einflüsse durch den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, sieht sie im ersten Quartal nicht. Die Zinsen hätten sich ja erst im März stark bewegt und zudem passten die Geldhäuser ihre Erwartungen bezüglich der Kreditverluste üblicherweise noch nicht zu Jahresbeginn an. Das erste Quartal sei für spanische Banken üblicherweise relativ schwach, insgesamt stünden sie branchenweit im aktuellen Umfeld aber vergleichsweise gut da./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,72 €
|
Abst. Kursziel*:
11,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
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