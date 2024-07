NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4,95 Euro belassen. Die operativen Trends in den wichtigsten Märkten der spanischen Bank dürften im Großen und Ganzen mit denen zu Jahresbeginn beobachteten übereinstimmen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Margenrückgang in Europa und Mexiko dürfte sich in Grenzen halten, während sich die Nettozinsspanne im Brasilien-Geschäft weiter verbessert haben sollte./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 10:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 10:48 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.