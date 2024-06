MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Add" belassen. Nach einer Analystenveranstaltung am Rande der Kundenmesse Sapphire schätze er die aktuelle Nachfragesituation viel optimistischer ein, schrieb Analyst Knut Woller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Nach zuletzt negativen Signalen der Konkurrenz könne dies darauf hindeuten, dass das Gesamtpaket von SAP möglichen besseren Einzellösungen anderer letztlich überlegen sei./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 07:31 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.