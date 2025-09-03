SAP Aktie

231,00EUR 2,90EUR 1,27%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

03.09.2025 09:31:02

SAP SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sven Merkt traut den Walldorfern laut seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu, dass sie bis 2030 die "Rule of 40" erfüllen. Dabei müssen Softwareunternehmen bei jährlichem Gewinnwachstum und Ergebnismarge in Summe 40 Prozent erreichen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
230,85 € 		Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
231,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

