LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sven Merkt traut den Walldorfern laut seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu, dass sie bis 2030 die "Rule of 40" erfüllen. Dabei müssen Softwareunternehmen bei jährlichem Gewinnwachstum und Ergebnismarge in Summe 40 Prozent erreichen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.