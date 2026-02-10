Novo Nordisk Aktie
|41,81EUR
|0,44EUR
|1,05%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon schrieb am Montagabend von ermutigenden Verabreichungsdaten des Medikaments Wegovy gegen Übergewicht. Dies umso mehr, als die echte Nachfrage höher sein dürfte als die von Verschreibungsdaten erfasste./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
360,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
41,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
311,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-