LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Im Januar habe sich der Brillenmarkt in den USA etwas abgeschwächt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend. Das Wachstum der Filialkette Sunglas Hut habe sich hingegen beschleunigt, so der Analyst unter Berufung auf verschiedene Marktdaten./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.