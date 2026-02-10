NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen gebe es nicht, schrieb Chiara Battistini in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Das gelte auch für die Marke Gucci./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.