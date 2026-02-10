Kering Aktie
|270,75EUR
|10,55EUR
|4,05%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen gebe es nicht, schrieb Chiara Battistini in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Das gelte auch für die Marke Gucci./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Underweight
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
281,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,64%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
270,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|270,75
|4,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|1&1 Neutral
|UBS AG
|08:52
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|08:49
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08:17
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:51
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:30
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|United Internet Buy
|UBS AG
|07:28
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:12
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Polytec buy
|Baader Bank
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital