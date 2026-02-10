Kering Aktie

270,75EUR 10,55EUR 4,05%
Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:16:28

Kering Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen gebe es nicht, schrieb Chiara Battistini in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Das gelte auch für die Marke Gucci./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
281,90 € 		Abst. Kursziel*:
-16,64%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
270,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

mehr Nachrichten

Analysen zu Kering

mehr Analysen
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Kering Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kering 270,75 4,05% Kering

Aktuelle Aktienanalysen

09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 IONOS Neutral UBS AG
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:51 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 FedEx Overweight Barclays Capital
07:51 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
07:49 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
07:42 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 UniCredit Overweight Barclays Capital
07:31 Roche Overweight Barclays Capital
07:30 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 United Internet Buy UBS AG
07:28 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:12 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 Polytec buy Baader Bank
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen