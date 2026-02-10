TeamViewer Aktie
|5,65EUR
|-0,26EUR
|-4,40%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Outperform" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Software-Unternehmens hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in erster Reaktion. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
