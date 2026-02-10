TeamViewer Aktie

5,65EUR -0,26EUR -4,40%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:16:00

TeamViewer Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Outperform" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Software-Unternehmens hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in erster Reaktion. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,46 € 		Abst. Kursziel*:
193,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
183,19%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten