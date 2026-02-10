Kering Aktie

Kering Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Hold" belassen. Der Druck auf den Luxusgüterkonzern aufgrund widriger Verhältnisse habe zuletzt nachgelassen, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Ein wenig überraschend sei, dass sich die Lage in der Region Asien-Pazifik verbessere, während sie auf den westlichen Märkten gleich bleibe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

