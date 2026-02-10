United Internet Aktie

27,84EUR -0,10EUR -0,36%
United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

10.02.2026 07:30:04

United Internet Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von Ionos , für die er seine Kaufempfehlung strich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,82 € 		Abst. Kursziel*:
14,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

