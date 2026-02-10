AIXTRON Aktie

21,71EUR 0,71EUR 3,38%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

10.02.2026 06:12:32

AIXTRON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 18,20 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, denen eine Beschleunigung bevorstehe, schrieb Om Bakhda am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Steigende Investitionen der Hyperscaler in ihre Cloud-Dienste und Signale, dass Netzwerkunternehmen ihre Ausgaben vorziehen, stärkten die Umsatzaussichten von Aixtron im Bereich Optoelektronik für 2026 und auch 2027. Hinzu komme das mittelfristig ohnehin spannende Narrativ für GaN-Leistungselektronik und weniger Risiken im Bereich Siliziumkarbid (SiC). Insgesamt sieht Bakhda eine gute Ausgangslage für eine Neubewertung der Aktien./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

