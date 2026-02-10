NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Umsatzplus des Luxusgüterkonzerns sei etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Piral Dadhania am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr decke sich mit den Erwartungen. Nun gelte es den Kapitalmarkttag im April abzuwarten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.