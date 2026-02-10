ams-OSRAM Aktie

9,34EUR 0,38EUR 4,24%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:17:13

ams-OSRAM Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick des Halbleiterherstellers sei aber schwach, vor allem was die Profitabilität im laufenden ersten Quartal betreffe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,30 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,87%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 9,51 6,14% ams-OSRAM AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 IONOS Neutral UBS AG
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:51 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 FedEx Overweight Barclays Capital
07:51 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
07:49 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
07:42 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 UniCredit Overweight Barclays Capital
07:31 Roche Overweight Barclays Capital
07:30 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 United Internet Buy UBS AG
07:28 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:12 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 Polytec buy Baader Bank
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen