ams-OSRAM Aktie
|9,24EUR
|0,28EUR
|3,13%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
10.02.2026 09:16:15
ams-OSRAM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 10 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen habe ein insgesamt überdurchschnittliches Quartal hinter sich, schrieb Simon Coles am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:26 / GMT
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Equal Weight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
8,48 CHF
Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
8,44 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
Analyst Name::
Simon Coles
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse