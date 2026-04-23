Sartorius vz. Aktie
|214,90EUR
|-20,00EUR
|-8,51%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Sowohl das Laborausrüstungs- als auch das Pharmazuliefergeschäft hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen das operative Ergebnis (Ebitda) diese knapp verfehlt habe, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
227,90 €
|
Abst. Kursziel*:
5,31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
214,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,68%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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