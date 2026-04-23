ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Sowohl das Laborausrüstungs- als auch das Pharmazuliefergeschäft hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen das operative Ergebnis (Ebitda) diese knapp verfehlt habe, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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