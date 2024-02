NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe im zweiten Halbjahr 2023 die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Andrew Wilson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das deutlich besser als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum aus eigener Kraft bestätige indes einen beeindruckenden Anstieg im Jahresverlauf, und der Auftragsbestand liege auf einem Rekordniveau. Auch der Barmittelzufluss und der Ausblick hätten positiv überrascht./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.