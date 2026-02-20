FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 19 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals seien ein willkommener Schritt in die richtige Richtung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele erschienen erreichbar, aber die Probleme für die Aktie seien nicht abgehakt. Zunächst müsse der neue Unternehmenschef seine Strategie darlegen und der Großaktionär Schott Group müsse etwas an der zu geringen Liquidität der Aktien ändern./ag/gl



