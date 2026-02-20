SCHOTT Pharma Aktie

15,18EUR 0,12EUR 0,80%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

20.02.2026 12:34:55

SCHOTT Pharma Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 19 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals seien ein willkommener Schritt in die richtige Richtung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele erschienen erreichbar, aber die Probleme für die Aktie seien nicht abgehakt. Zunächst müsse der neue Unternehmenschef seine Strategie darlegen und der Großaktionär Schott Group müsse etwas an der zu geringen Liquidität der Aktien ändern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,10 € 		Abst. Kursziel*:
5,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

