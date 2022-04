Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien des heimischen Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit bestätigt. Auch das Kursziel liegt weiterhin bei 45 Euro, wie aus der aktuellen Studie von Baader-Experte Christian Obst hervorgeht.

Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei angesichts steigender Rohstoffpreise und möglicher Problemen in der Lieferkette sehr unsicher. Der operative Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) dürfte "wesentlich unter den durchschnittlichen Markterwartungen" von 100 bis 120 Mio. Euro liegen.

Der Baader-Experte hat daher - wie bereits in der vorangegangen Analyse vom März angekündigt- seine Schätzungen zurückgenommen. Er erwartet nun ein EBITDA von 92 Mio. Euro für 2022, statt der bisher genannten 113 Mio. Euro.

Die Gewinneinschätzung je Aktie für das Jahr 2021 werden von der Baader Bank mit 11,18 Euro beziffert, jene für 2022 mit 2,10 Euro und für 2023 mit 2,56 Euro. Die Dividendenprognosen für alle drei Jahre belaufen sich auf je 1,00 Euro je Anteilsschein.

Am Donnerstagvormittag notierten die Semperit-Papiere an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,95 Prozent auf 21,20 Euro.

