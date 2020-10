Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit von 12,5 auf 25,0 Euro verdoppelt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde in der Studie des Analysten Markus Remis auf "Buy" hinaufgestuft.

Die drastische Kurszielanpassung erfolge wegen einer starken Anhebung der RCB-Prognosen, erklärte Remis in seiner Analyse. Zurückzuführen sei dies wiederum auf die von der Semperit hochgeschraubte EBITDA-Prognose und auf die starke Nachfrage nach medizinischen Handschuhen, die dem Sempermed-Geschäft Auftrieb verleihen dürfte. Die derzeit wieder steigenden Corona-Infektionszahlen sollten in diesen Trend einer steigenden Nachfrage nach medizinischer Ausrüstung hineinspielen.

Am Montag zu Mittag notierten die Semperit-Aktien an der Wiener Börse mit einem satten Plus von 6,38 Prozent bei 20,00 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/pma

ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com

AFA0041 2020-10-05/12:38