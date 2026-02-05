Siemens Healthineers Aktie
|41,65EUR
|-1,19EUR
|-2,78%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
05.02.2026 12:38:40
Siemens Healthineers Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte den Münchnern am Donnerstag nach Zahlen starke Schlagzeilen. Die Details dahinter seien differenzierter zu sehen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,78 €
|
Abst. Kursziel*:
22,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,45%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
