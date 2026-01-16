Stellantis Aktie
|8,46EUR
|-0,19EUR
|-2,16%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer dürfte zum Jahresende hin einige Probleme gehabt haben, die eine Barmittelbelastung von mindestens 3,5 Milliarden Euro bedeuteten und auf 2025 und die erste Hälfte 2026 aufgeteilt werden dürften, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verweist auf Produktrückrufe, Gewährleistungsfälle und Wertberichtigungen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,66 €
|
Abst. Kursziel*:
15,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|8,49
|-1,72%
