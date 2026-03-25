Talanx Aktie
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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
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Unternehmen:
Talanx AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
125,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
106,20 €
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Abst. Kursziel*:
17,70%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
106,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
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