Talanx Aktie

106,50EUR 2,50EUR 2,40%
Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 06:38:08

Talanx Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
106,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
106,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten