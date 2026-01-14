Siemens Aktie
|258,20EUR
|-2,95EUR
|-1,13%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT
