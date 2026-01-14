NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem starken Jahresschluss des Herstellers von Windkraftanlagen. Die Profitabilität dürfte ein Rekordniveau erreichen, hieß es in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/edh



