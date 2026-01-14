Nordex Aktie
|31,96EUR
|-0,58EUR
|-1,78%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem starken Jahresschluss des Herstellers von Windkraftanlagen. Die Profitabilität dürfte ein Rekordniveau erreichen, hieß es in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,04 €
|
Abst. Kursziel*:
18,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,90%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
