Deutsche Börse Aktie

210,30EUR 1,10EUR 0,53%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

14.01.2026 13:32:31

Deutsche Börse Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison sein diesjähriges Ergebnisziel für den Börsenbetreiber um 2 Prozent an. Er kappte es aber für 2027 um 3 Prozent./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

