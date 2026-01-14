Deutsche Börse Aktie
|210,30EUR
|1,10EUR
|0,53%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
14.01.2026 13:32:31
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison sein diesjähriges Ergebnisziel für den Börsenbetreiber um 2 Prozent an. Er kappte es aber für 2027 um 3 Prozent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
