Danone Aktie

76,02EUR -1,48EUR -1,91%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

14.01.2026 16:58:37

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürften die Franzosen um gut 4 Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Wechselkurse eine Belastung für Umsätze und Margen des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Danone S.A.

