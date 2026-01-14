Danone Aktie
|76,02EUR
|-1,48EUR
|-1,91%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürften die Franzosen um gut 4 Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Wechselkurse eine Belastung für Umsätze und Margen des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76,06 €
|
Abst. Kursziel*:
18,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,39%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-