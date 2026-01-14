Santander Aktie
|10,54EUR
|0,07EUR
|0,67%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Buy" belassen. Europas Banken seien nach seinem im Dezember veröffentlichten Branchenausblick auf 2026 stark gestiegen, schrieb Jason Napier am Dienstag in seinem Kommentar. Die Anleger, mit denen er zuletzt gesprochen habe, sähen berechtigterweise weniger Potenzial, aber auch keine klaren Belastungsfaktoren. Geopolitische Risiken seien eher allgemein als branchenspezifisch./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,51 €
|
Abst. Kursziel*:
7,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-