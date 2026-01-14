Fresenius Medical Care Aktie
|37,44EUR
|-1,99EUR
|-5,05%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
14.01.2026 13:37:52
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Sell" belassen. Die Präsentationen von FMC, Alcon und GE Healthcare auf einer Fachkonferenz seien durchwachsen gewesen, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Der Dialysekonzern FMC habe einige Herausforderungen benannt und 2026 bei einigem Gegenwind als Übergangsjahr bezeichnet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
37,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
37,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
