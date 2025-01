FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 295 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe im vierten Quartal eine "magere Marge" erzielt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien geprägt durch hohe Preisnachlässe beim Fahrzeugabsatz. Konzernchef Musk stelle nun Autonomes Fahren ab 2026 im Breiteneinsatz in Aussicht. Solche Aussagen habe der Kurs jedoch in den letzten Wochen bereits eindrucksvoll vorweggenommen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 17:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 17:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.