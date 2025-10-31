AB InBev Aktie
|52,76EUR
|0,78EUR
|1,50%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
31.10.2025 06:01:47
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern habe trotz geringerer Absatzvolumina insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen und der Telefonkonferenz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,68 €
|
Abst. Kursziel*:
39,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,15%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse