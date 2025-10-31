AB InBev Aktie

52,76EUR 0,78EUR 1,50%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

31.10.2025 06:01:47

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern habe trotz geringerer Absatzvolumina insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen und der Telefonkonferenz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,68 € 		Abst. Kursziel*:
39,72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,15%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe

Schwache Ergebnisse Der Gewinn von Budweiser-Brauers Anheuser-Busch InBev ist im dritten Quartal aufgrund geringerer Bierverkäufe eingebrochen.

28.10.25

28.10.25
