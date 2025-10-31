NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Metsera würde gut zu den Dänen passen und ihr Ergebnis kaum belasten, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Novo will Pfizer die US-Biotechfirma mit einer höheren Milliardenofferte noch wegschnappen. Pfizer hat allerdings noch Zeit für Nachverhandlungen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC





