WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rückzug aus zwei Offshore-Windprojekten in den USA gegen Kompensation sei ein positiver Ausgang für die Franzosen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Die Investitionen in den USA dürften nun im Gegenzug nicht deutlich steigen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
76,42 €
Abst. Kursziel*:
11,23%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
76,61 €
Abst. Kursziel aktuell:
10,95%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|13:04
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:48
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|11:59
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:12
|Danone Buy
|UBS AG
|11:07
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10:54
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|10:31
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:30
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:18
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:10
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:07
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|09:45
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:44
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:41
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|09:38
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:44
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:06
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:00
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Ottobock Buy
|UBS AG
|07:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:02
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets