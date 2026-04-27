TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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27.04.2026 17:48:22

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Ergebnisse des Öl- und Gaskonzerns im Handelsgeschäft und die Wachstumsprojekte stünden im Fokus, schrieb Biraj Borkhataria in einem Ausblick am Montag./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
76,88 € 		Abst. Kursziel*:
10,56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
76,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,02%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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