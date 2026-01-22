TRATON Aktie

31,74EUR 0,16EUR 0,51%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 08:45:36

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32,30 € 		Abst. Kursziel*:
11,46%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,42%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 TRATON Buy UBS AG
15.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON 31,82 0,76% TRATON

Aktuelle Aktienanalysen

09:37 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:36 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:23 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:23 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:05 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 Continental Equal Weight Barclays Capital
08:55 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:48 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:47 Michelin Underweight Barclays Capital
08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
08:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:44 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:32 Diageo Outperform Bernstein Research
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
07:50 Diageo Overweight Barclays Capital
07:49 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07:48 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 Michelin Outperform Bernstein Research
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:12 Ottobock Neutral UBS AG
07:12 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
07:11 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
07:09 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Philips Buy UBS AG
07:07 Fresenius Buy UBS AG
06:46 Fraport Sell UBS AG
06:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
06:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:34 Salzgitter Neutral UBS AG
06:23 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen