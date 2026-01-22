NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,20 auf 32,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Eckdaten des Lkw-Bauers an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.