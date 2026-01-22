TRATON Aktie
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,20 auf 32,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Eckdaten des Lkw-Bauers an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
32,10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
31,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,43%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|ROUNDUP: VW-Tochter Traton erreicht Ziele - Mittelzufluss überrascht positiv (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung (Dow Jones)
|
21.01.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiger Netto-Cashflow für Geschäftsjahr 2025 über Prognose und Markterwartung (EQS Group)
|
21.01.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations (EQS Group)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
