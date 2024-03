Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM beibehalten. Das Kursziel in Höhe von 29,20 Euro wurde von Analyst Simon Stippig ebenfalls unverändert belassen. Zum Vergleich: Die Aktien notierten am frühen Montagnachmittag bei 18,85 Euro.

Beim Kapitalmarkttag am vergangenen Donnerstag besuchte die UBM den Holzbaukonzern und Kooperationspartner WIEHAG, bei dem das Management auf die am 13. März vorgelegten Zahlen tiefer einging. Stippig gab sich in seiner Studie zudem von der Nachhaltigkeitsstrategie des Immobilienentwicklers überzeugt und befand, dass es im Vergleich zu konventionellen Bauten eine höhere Nachfrage nach Projekten wie Timber Pioneer geben sollte. Zudem sei der Konzern in der derzeitigen Krise mit seiner starken Bilanz gut positioniert.

Beim Ergebnis je Aktie (EPS after other payments) erwarten die Warburg-Analysten weiterhin minus 2,68 Euro für 2023, sowie plus 1,81 bzw. 3,25 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 0,50 Euro für 2023, sowie 0,91 bzw. 1,63 Euro für 2024 bzw. 2025.

