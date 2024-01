LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 32,70 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zinsüberschuss der italienischen Banken dürfte im vergangenen Quartal solide ausgefallen sein, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem rechne sie damit, dass die Unternehmensziele für 2024 bestätigt und optimistische Vorgaben für die Kapitalerträge ausgegeben würden. Die Konsensschätzungen bildeten das aber schon ab. Daher hingen die Kursreaktionen der Aktien auf die Zahlen wohl von Maßnahmen ab, welche die Glaubwürdigkeit einer guten Ergebnisentwicklung (EPS) stützten./gl/edh



