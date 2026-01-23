Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5500 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Unilever sei im fundamentalen Umbruch. Der Konzern dürfte von der Konsumbelebung in Indien am stärksten profitieren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plc
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48,22
|-5,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:40
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07:34
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06:43
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:25
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|22.01.26
|RELX Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research