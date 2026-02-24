Rheinmetall Aktie

1 713,00EUR 16,50EUR 0,97%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 06:32:37

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Vorab-Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hält Analyst Sven Weier dessen aktuellen Umsatzausblick für zu konservativ. Rheinmetall dürfte zudem das Umsatzziel für 2027 bestätigen und damit die Sorgen über die Geschäftsdynamik beruhigen, schrieb er am Montagabend. Geopolitisch sieht Weier derzeit allerdings keine unmittelbaren Kurstreiber, was sich erfahrungsgemäß aber jederzeit ändern könne, wie die Rally der Aktie im Januar gezeigt habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 708,00 € 		Abst. Kursziel*:
28,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 713,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,43%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten