Rheinmetall Aktie
|1 713,00EUR
|16,50EUR
|0,97%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Vorab-Aussagen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hält Analyst Sven Weier dessen aktuellen Umsatzausblick für zu konservativ. Rheinmetall dürfte zudem das Umsatzziel für 2027 bestätigen und damit die Sorgen über die Geschäftsdynamik beruhigen, schrieb er am Montagabend. Geopolitisch sieht Weier derzeit allerdings keine unmittelbaren Kurstreiber, was sich erfahrungsgemäß aber jederzeit ändern könne, wie die Rally der Aktie im Januar gezeigt habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 708,00 €
|
Abst. Kursziel*:
28,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 713,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,43%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
23.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.02.26
|Rüstungsaktien geben nach: So ist die Lage bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
23.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.02.26