TeamViewer Aktie
|4,59EUR
|0,00EUR
|-0,04%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Montagabend an die Resultate des vierten Quartals 2025 an. Das Wachstum des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe sich abgeschwächt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,59 €
|
Abst. Kursziel*:
9,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,84%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
23.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic (dpa-AFX)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
23.02.26