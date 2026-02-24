Rio Tinto Aktie

81,46EUR -1,10EUR -1,33%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

24.02.2026 06:53:45

Rio Tinto Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
81,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71,62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Amos Fletcher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:53 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Rio Tinto Halten DZ BANK
20.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
20.02.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
