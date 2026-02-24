Diageo Aktie

21,10EUR 0,00EUR 0,00%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

24.02.2026 07:46:03

Diageo Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte unter anderem auf einer Bestätigung der Prognosen liegen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend in ihrem Ausblick. Allerdings dürfte der Hersteller von Hochprozentigem verbal den unteren Rand des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz anvisieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

