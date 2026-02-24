LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 340 auf 270 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Misserfolg des Abnehmmittels sei der "worst case" und verringere seine Ergebnisprognosen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, schrieb James Gordon am Montagabend. Die einzige Chance für Cagrisema auf merklich wettbewerbsfähigere Ergebnisse sieht Gordon in einer Studie mit höheren Dosen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT





