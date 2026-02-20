Airbus Aktie
|190,24EUR
|2,24EUR
|1,19%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard setzte nach dem Geschäftsbericht und dem Ausblick etwas zurückhaltendere Schätzungen an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er hält die Unternehmensziele aber eher für konservativ. Das Zulieferproblem bei den Triebwerken werde wohl bald gelöst./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
226,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
189,84 €
|
Abst. Kursziel*:
19,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
190,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|Aufschläge in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11:25
|Airbus-Aktie höher: RBC passt Ziel nach unten an (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|12:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,06
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|13:07
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|13:06
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13:05
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:04
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|13:03
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|12:59
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:10
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10:59
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|09:54
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|09:47
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:18
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.