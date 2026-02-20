Stellantis Aktie

6,46EUR 0,07EUR 1,13%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

20.02.2026 12:59:34

Stellantis Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Freitag an die Eckdaten des zweiten Halbjahrs 2025 und den Ausblick der Auto-Holding an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Neutral
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6,48 € 		Abst. Kursziel*:
7,97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,33%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

