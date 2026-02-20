Stellantis Aktie
|6,46EUR
|0,07EUR
|1,13%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Freitag an die Eckdaten des zweiten Halbjahrs 2025 und den Ausblick der Auto-Holding an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6,48 €
|
Abst. Kursziel*:
7,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,33%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
12:27
|Aufschläge in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Euronext-Handel: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.at)