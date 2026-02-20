flatexDEGIRO Aktie

30,18EUR 0,10EUR 0,33%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

20.02.2026 13:04:13

flatexDEGIRO Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Überschuss des Onlinebrokers habe 2025 am oberen Rand der Zielspanne gelegen und ihre Prognose fast erreicht, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,06 € 		Abst. Kursziel*:
43,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,48%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

