FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Überschuss des Onlinebrokers habe 2025 am oberen Rand der Zielspanne gelegen und ihre Prognose fast erreicht, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.