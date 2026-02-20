Scout24 Aktie
|70,95EUR
|1,30EUR
|1,87%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 132 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 sei ein sehr guter Portalbetreiber zu einem attraktiven Preis, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zugriffe erfolgten zu etwa 90 Prozent über Webseite und App, vermutlich weniger als 0,5 Prozent kämen über KI-Dienste, dämpfte sie jüngste Verdrängungssorgen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
