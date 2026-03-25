FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 29,60 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Biosprit-Hersteller gebe es viel Rückenwind, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, in der er auf positive Aussagen im Rahmen einer Roadshow hinwies. Verbio scheine gut aufgestellt zu sein, um von einer verschärften Regulierung und der steigenden Nachfrage nach Biokraftstoffen zu profitieren./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET



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