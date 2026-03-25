VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|41,60EUR
|2,40EUR
|6,12%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 29,60 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Biosprit-Hersteller gebe es viel Rückenwind, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, in der er auf positive Aussagen im Rahmen einer Roadshow hinwies. Verbio scheine gut aufgestellt zu sein, um von einer verschärften Regulierung und der steigenden Nachfrage nach Biokraftstoffen zu profitieren./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
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Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
40,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,37 €
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Abst. Kursziel*:
42,76%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
41,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,64%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
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KGV*:
-
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