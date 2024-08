FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 175 dänischen Kronen belassen. Das bessere Geschäft mit Anlagen an Land werde bei dem Windkraft-Spezialisten aufgezehrt durch den Dienstleistungsbereich und das Geschäft mit Anlagen auf hoher See, schrieb Analyst John Kim in einer am Montag vorliegenden Studie. Er wird daher etwas negativer für die Papiere, solange Vestas nicht beständigere Ergebnisse abliefern könne./tih/mis



